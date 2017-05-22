Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda 19 Temmuz 2016'da Ankara’da gerçekleştirilen birinci YDSK toplantısında alınan kararlara ilişkin uygulamalar gözden geçirilecek, yeni işbirliği imkanları ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantı kapsamında, ikili işbirliğinin ahdi altyapısını kuvvetlendirecek çeşitli belgelere de imza atılacak. Yıldırım, 22-23 Mayıs'ta gerçekletireceği ziyarette, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelasvili ve Türk işadamlarıyla da bir araya gelecek.