Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen ve terör örgütü DEAŞ üyesi olan 2 terörist öldürüldü.

KONGREYE SALDIRI YAPACAKLARDI

Ankara Valisi Ercan Topaca, dün Ankara'da düzenlenen operasyonda öldürülen 2 DEAŞ'lı teröristin AK Parti kongresine saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.



Dün operasyona ilişkin açıklamasında, İstanbul'da gözaltına alınan bir teröristin verdiği ifadelerin ardından operasyon düzenlendiğini belirten Topaca, şu bilgileri vermişti:

"İstanbul'dan takip edilen Azerbaycan uyruklu kişinin DEAŞ üyesi olduğu değerlendiriliyor. Son günlerde hareketli olması ve araç kiralayarak Ankara'ya gelmesinden şüphelenilmiş, buraya bu 2 kişiyi bıraktığı anlaşılmış. Kendisi ile bu kişilerin DEAŞ üyesi olduğu ve eylem yapmak üzere Ankara'ya bıraktığı şeklinde ifade vermesinden sonra bu operasyon çok acilen planlanmış, müdahalede 2 kişi ölü ele geçirilmiştir."