Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin en kritik davası bugün başlıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nda o gece yaşananlara ilişikin çatı davada, sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Davanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen.

TEK TEK HESAP VERECEKLER



Aralarında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün de bulunduğu sözde "Yurtta Sulh Konseyi" hakim karşısında olacak. Sanık kürsüsüne önce Akın Öztürk çıkacak.

AKIN ÖZTÜRK'E İDAM İPİ



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alandan geçirilerek mahkeme salonuna götürülen darbeci teröristlere idam ipi atıldı.

Duruşma salonu ve cezaevi etrafı, "arı" tabir edilen ve yerden çıplak gözle görülmeyen mini kameralarla gözetlenecek. Kameralar, cezaevi içindeki koğuş binalarından yerleşkeye bitişik haldeki duruşma salonuna kadar sanıkların getirileceği araçları havadan takip edecek.

FOTOĞRAF: Darbeciler halkın önünden geçirilerek mahkeme salonuna götürüldü.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen çatı davanın ilk duruşması için Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Cezaevi yerleşkesi ve çevresinde, uçuşa yasak alan uygulaması sürecek. Uçaksavarlar, tam dolum halinde tutulacak. Keskin nişancı sayısı artırılacak. Dava boyunca cezaevi kampüsünde jandarma komando ve cezaevi personelinden oluşan bin 500 kişilik ekip görev yapacak

BASIN GÖRECEK



Darbenin beyin takımı ilk kez elleri kelepçeli olarak basının da görebileceği şekilde salona alınacak. Aralarında Akın Öztürk, Mehmet Partigöç, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz gibi Yurtta Sulh Konseyi üyesi 38 kişi elleri kelepçeli olarak ve diğer sanıklardan farklı kapıdan salona girecek.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek davada, 221 sanık yargılanıyor. 38 sanık için 2 bin 991'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

38 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'ndeki Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlanacak 'Çatı davası' 16 Haziran'a kadar devam edecek. FETÖ'nün askeri üyelerinden oluşan 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 sanık da hakim karşısına çıkacak. Olay gecesi öldürülen Semih Terzi dışındaki 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri için 2 bin 988'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteniyor. Dosyada 200'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 12'si firari olmak üzere 221 sanık yer alıyor. Asker sanıklardan 1'i orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı diğerleri ise daha alt rütbeye sahip. Sanıklar arasında öğretmen, memur ve esnafın bulunduğu 12 sivilin de bulunduğu ifade edildi.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

'FETÖ Genelkurmay çatı davası' sanıkları hakkında 'Anayasayı ihlal', 'Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırma girişiminde bulunma', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak' suçlamalarının yanı sıra darbe girişimi kapsamında ülke genelinde işlenen 'Cumhurbaşkanına suikast', '250 kişiyi şehit etme', '2 bin 735 kişiyi öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama' suçlamalarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MÜŞTEKİ KONUMUNDA

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan Genelkurmay çatı iddianamesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Mağdur-müşteki', Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise 'Mağdur' olarak yer alıyor.