Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda çatışma çıktı. PKK'lı teröristlerle çatışan bir jandarma özel harekat uzmanı şehir oldu. Suriye sınırı yakınındak Amanos Dağları'nda sürdürülen güvenlik tedbirleri kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü PKK'lılarla sıcak temas meydana geldi. Çıkan çatışmada yaralanan bir jandarma özel harekat uzman çavuş, askeri helikopterle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ağır yaralı olduğu belirtilen uzman çavuş hastande şehit oldu. Çatışmanın olduğu yerde teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.