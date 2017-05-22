Geçtiğimiz hafta su tankerleriyle halka su dağıtılan İzmir'de, bugün yağan yarım saatlik bir yağış İzmir'i yine perişan etti. Caddeler, sokaklar yağmurla birlikte oluşan çamurla trafiği felç etti. Henüz geçen hafta susuzlukla mücadele eden İzmirli bugünden itibaren birkaç günlüğüne de yağmurla ve çamurla mücadele etmek zorunda kaldı.
İzmir'de bu kez de yağmur çilesi
22.05.2017 - 11:16 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Günlerdir susuzluğun pençesinde tanker kuyrukları oluşturan İzmirli, bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de yağmur/çamurla uğraşıyor.
Geçtiğimiz hafta su tankerleriyle halka su dağıtılan İzmir'de, bugün yağan yarım saatlik bir yağış İzmir'i yine perişan etti. Caddeler, sokaklar yağmurla birlikte oluşan çamurla trafiği felç etti. Henüz geçen hafta susuzlukla mücadele eden İzmirli bugünden itibaren birkaç günlüğüne de yağmurla ve çamurla mücadele etmek zorunda kaldı.
Etiketler : izmir,sel,yağmur,
475716 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475716.aspx
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