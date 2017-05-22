Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta su tankerleriyle halka su dağıtılan İzmir'de, bugün yağan yarım saatlik bir yağış İzmir'i yine perişan etti. Caddeler, sokaklar yağmurla birlikte oluşan çamurla trafiği felç etti. Henüz geçen hafta susuzlukla mücadele eden İzmirli bugünden itibaren birkaç günlüğüne de yağmurla ve çamurla mücadele etmek zorunda kaldı.



