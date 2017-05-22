İçişleri Bakanlığı'ndan terör operasyonlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, son 1 haftada 44 teröristin öldürüldüğü belirtilirken, 2017'nin ilk 5 ayında yapılan 4 bin 786 operasyonda 642 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
İçişleri: "2017'de 642 terörist etkisiz hale getirildi"
22.05.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri'nden yapılan terör açıklamada, son 1 haftada 44, 2017'nin ilk 5 ayında ise 642 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etiketler : pkk,operasyon,öldürülen terörist sayısı,
475727 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475727.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER