İçişleri Bakanlığı'ndan terör operasyonlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, son 1 haftada 44 teröristin öldürüldüğü belirtilirken, 2017'nin ilk 5 ayında yapılan 4 bin 786 operasyonda 642 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.