Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. duruşmasına, başka bir suçtan tutuklu olan sanık Nurettin Y. ve tutuksuz sanık Çağlar B. ve sanık avukatları katıldı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Alparslan Çelik duruşmaya katılmadı. Duruşmaya katılan sanıklar ve sanık avukatları son savunmalarını yaparken, sanıklar suçsuz olduklarını sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduklarını söyledi.



Alparslan Çelik'e ceza

Mahkeme başkanı karar vermek üzere 5 dakika ara verdikten sonra kararı okudu. 17 kişinin yargılandığı davada '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan Alparslan Çelik, Asil Tırlıova, Mustafa Develi, Fatih Arnas, İsmail Demir, Murat Gezer ve Bayram Karaarslan 5 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası verildi. Sanıklardan Muhammet Ercan Bilir, 'Ruhsatsız Silah Bulundurmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve bin lira para cezası verildi. Daha önce sabıkası bulunmayan sanıklardan İrfan Dinç ile Süleyman Altıkaynak 'Ruhsatsız Silah Bulundurmak'tan 10'ar ay 400 lira para cezası verilirken cezaları ertelendi. Aralarında Serkan Kurtuluş'un da bulunduğu 6 kişi ise yargılandıkları davada beraat ederken, sanıklardan İbrahim Çelik'in dosyası ise ayrıldı.



Olayın geçmişi

İzmir’in Karabağlar ilçesinin Hatay semtinde, 31 Mart 2016’da polise yapılan ihbarda, bir lokantada silahlı kişiler olduğu tespit edildi. İhbar üzerine belirtilen yere giden ekipler, Rus uçağının pilotunu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik ile yanında bulunan 17 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 17 şüphelinin üzerinde, otomobillerde ve evlerinde yapılan aramada 5 makineli tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi. ’6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet’ ve ’Harp Silahı Bulundurmak’ suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Alparslan Çelik’in de arasında bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 2 kişi denetimli serbestlik yasasından yararlandırılıp salıverildi, 8 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Görülen ilk duruşmada da tutuklu bulunan sanıklar tahliye edildi.



Takipsizlik kaldırılmıştı

Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağının pilotunu, paraşütle atladıktan sonra Suriye topraklarında öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik hakkında bu suçtan verilen takipsizlik kararı da bir süre önce Rusya’dan gelen yeni belgeler üzerine kaldırılmıştı. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu cumhuriyet savcısı, yeni iddia ve delillerin oluştuğunu belirtip, daha önce verdiği takipsizlik kararını kaldırmış ve yeniden soruşturma başlatmıştı.