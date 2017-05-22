Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik tarafından atılan tweetlerde, "Personel alımı hususunda Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde belirli bir aşamaya vardığımızın müjdesini vermek istiyorum. Bakanlık olarak inşallah bir hafta içinde belirli bir oranda personel alımı için süreci başlatmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun!" denildi.

Edinilen bilgilere göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2 bin 500 teknik ve sağlık personeli almak için Maliye Bakanlığı'yla görüşmelere başladı.

Söz konusu personelin içinde ziraat mühendislerinin, gıda mühendislerinin ve veterinerlerin de bulunduğu öğrenildi. Bu görüşmelerin belli bir noktaya gelmesi sonrasında da harekete geçildi. Alınacak personelin sözleşmeli olacağı belirtiliyor.