Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Başbakan Yıldırım ve Medvedev'in heyetlararası görüşmesinin ardından Türkiye ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcıları arasında ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Rus mevkidaşı Arkadiy Dvorkoviç, İstanbul'daki görüşmelerinde, karşılıklı olarak uygulanan ticari kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin bildiriye imzalarını attı. Törende, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Türk mevkidaşı Binali Yıldırım da yer aldı. Ticaretteki kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik siyasi karar, Rusya Devlet Başbakanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmede alınmıştı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için İstanbul'a gelen Medvedev'in Erdoğan'la da görüşmesi bekleniyor.