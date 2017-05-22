İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Tarkim Havacılık şirketinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansal destek sağladığı, şirketin Atatürk Havalimanında bulunan hangar ve yönetim ofislerinin havalimanı mevzuatına aykırı olarak denetimden uzak, insan ve eşya naklinin mümkün olduğuna ilişkin tespitler ile şirket yetkilileri İbrahim Faruk Bayındır ve Betül Özbey Bayındır hakkında FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı gerekçeleriyle şirkete kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) atanmasına hükmetti.
Tarkim Havacılık şirketine kayyum
22.05.2017 - 16:00 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Fetullahçı Terör Örgütü finansal destek sağladığı gerekçesiyle Tarkim Havacılık şirketine kayyum atanmasına karar verdi.
Etiketler : İbrahim faruk bayındır,betül özbey,FETÖ,tasarruf mevduatı sigorta fonu,TMSF,kayyum,
475806 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475806.aspx
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