Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore tarafından dün gerçekleştirilen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık ihlalini teşkil eden balistik füze denemesinin güçlü şekilde kınandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KDHC'nin uluslararası toplumun çağrılarını ve diyalog fırsatlarını göz ardı ederek bir hafta arayla ikinci kez balistik füze fırlatması endişe vericidir ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. KDHC'ne, bölgedeki barış ve güvenlik ortamına zarar veren provokatif davranışlara son vermesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz."