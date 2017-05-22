Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başkale ilçesi Güroluk Mahallesi kırsal alanında jandarma tarafından 22 Mayıs 2017 günü icra edilen Şehit Jandarma Er Cevat Dalgıç Operasyonu sonucunda 8 adet tüp kullanılarak hazırlanmış 3 ayrı el yapımı patlayıcı ele geçirilmiş ve yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele operasyonlarına devam edilmektedir" denildi.