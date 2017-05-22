Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) 25. Yıldönümü Zirvesi katılmak üzere İstanbul'a gelen Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Ayasofya'yı gezdi.
VATANDAŞLAR MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ
Tarihi eseri gezerek yetkililerden bilgi alan Medvedev, yaklaşık bir saat içeride kaldıktan sonra ayrıldı. Ayasofya önündeki hareketliliği meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, Medvedev'in Ayasofya'dan çıkışını cep telefonlarına kaydetti.
Buradan, Sultanahmed Camisi'ne geçerek çevreyi inceleyen Medvedev, bölgeden ayrıldı.
Basın mensupları bölgeye yaklaştırılmazken, Medvedev'in Ayasofya'ya giriş-çıkışı ve konvoyu, bariyerlerin ardından görüntülendi.
Öte yandan polis ekipleri, Ayasofya ve Sultanahmed Camisi çevresini bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemi aldı.