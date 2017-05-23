Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Can Dündar'a ödülünü, SPD Genel Başkanı Martin Schulz verdi. Dündar'ın ödülü, “düşünce özgürlüğü” için gösterdiği cesaretten dolayı aldığını belirten Schulz, ''Can Dündar benim gözümde bir kahraman.'' dedi. Törende Uyum Bakanı Aydan Özoğuz da bir konuşma yaptı. Ödülün 10 bin avro değerinde olduğu öğrenildi.