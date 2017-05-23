Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Can Dündar'a ödülünü, SPD Genel Başkanı Martin Schulz verdi. Dündar'ın ödülü, “düşünce özgürlüğü” için gösterdiği cesaretten dolayı aldığını belirten Schulz, ''Can Dündar benim gözümde bir kahraman.'' dedi. Törende Uyum Bakanı Aydan Özoğuz da bir konuşma yaptı. Ödülün 10 bin avro değerinde olduğu öğrenildi.
Almanya'dan bir skandal daha
23.05.2017 - 00:37 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, Almanya'da Gustav Heinemann Ödülü verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : almanya,
475886 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475886.aspx
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