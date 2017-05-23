Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci yazar Fehmi Koru, Sözcü'ye yönelik "FETÖ adına suç işleme suçu" kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık sıfatıyla ifade verdi. 24 Nisan 2010 tarihli Yeni Şafak gazetesinde "Taha Kıvanç" mahlas ismiyle kaleme aldığı ve "Burak Akbay'ın FETÖ evlerinde yetiştiği" iddiasıyla ilgili yazısı sorulan Fehmi Koru, 1990'lı yıllarda Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay'ın, oğlu hakkında kendisine söylediklerini anlatarak şöyle dedi:

‘’İSVİÇRE'DE BİR CEMAAT EVİNDE KALIYOR’’

‘’Burak Akbay'ın yine gazetecilik yapan babası Ertuğrul Akbay ile bir gezi sırasında sohbetimiz olmuştu. Ertuğrul Akbay, bana oğlu Burak'ın 'İsviçre'de cemaate ait bir evde kaldığını, o sayede doğru düzgün yetiştiğini' övgü ile anlatmıştı. Yıllar sonra Burak Akbay'ın ani bir yükseliş sergileyerek Sözcü gazetesini açması bana tuhaf gelmişti.’’

‘HÜKÜMETE SERT MUHALEFET YAPMAK İÇİN…’’

Baba Ertuğrul Akbay'ın bana 90'lı yıllarda bahse konu sohbetinde 'Oğlum dinine bağlı, muhafazakâr değerlere sahip biridir' demesine rağmen Sözcü gibi aşırı muhalif bir gazetenin patronu olmasını ben mantıklı bulmamıştım. Bu nedenle Yeni Şafak'taki yazıyı kaleme aldım. Bu yazımdan sonra Ertuğrul Akbay beni cep telefonumdan aradı. Yazıyı yazdığım için beni eleştirdi. Ben de kendisine 'Burak Akbay kendi imzası ile bir cevap verirse bunu gazete köşesinde yayımlayacağımı' söyledim. Kendisinin söylediklerini yayımlamamı istedi. Ben de 'Muhatabım sen değilsin, Burak Akbay açıklama gönderirse gönderdiği yazıyı köşeme taşırım' dedim. Bu yazımla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ben cemaatin muhalefeti de kontrol altına alıp gerektiğinde hükümete sert muhalefet yapmak için bu gazeteyi kurdurmuş olabileceğini düşündüm ve bu yazıyı kaleme aldım.

BURAK AKBAY: TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEĞİM

Sözcü gazetesinin firari sahibi Burak Akbay, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi. Londra'da Alman Haber Ajansı DPA'ya açıklamalarda bulunan Akbay, "Türkiye'ye dönersem tutuklanırım" dedi. Akbay, FETÖ ile ilişkisinin olmadığını iddia etti.