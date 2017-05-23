Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Görentaş Sınır Karakolu ekipleri, sınırdan yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan L.D'yi (30) yakaladı. Türk vatandaşı olan L.D'nin yapılan güvenlik soruşturmasında terör örgütü El Nusra üyesi olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen L.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Suriye sınırında El Nusra üyesi yakalandı
23.05.2017 - 11:21 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü El Nusra üyesi tutuklandı.
Etiketler : hatay,yayladağı,el nusra,haberler,sınırda yakalandı,
476002 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476002.aspx
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