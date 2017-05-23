Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Görentaş Sınır Karakolu ekipleri, sınırdan yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan L.D'yi (30) yakaladı. Türk vatandaşı olan L.D'nin yapılan güvenlik soruşturmasında terör örgütü El Nusra üyesi olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen L.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.