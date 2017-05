Türkiye Gazetesi

ÇAPA HASTANESİNİN ADRESİ DEĞİŞİYOR

Çapa, 110 dönüm arazi üzerinde, şimdi ise Hasdal'da 1100 dönüm bir araziyi İstanbul Üniversitesi'ne tahsis ettik. Çapa'da sadece poliklinik kalacak. Doktora, sağlık personeli ve hemşirelere ihtiyacımız var. Ne kadar yetişmiş, kaliteli hemşirelerimiz olursa sağlık hizmeti de o kadar başarılı olacaktır.

İNGİLTERE'NİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ

Sözlerimin başında ifade etmem lazım. Malum dün gece yarısı İngiltere'de meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Türkiye olarak İngiltere devletinin ve halkının acısını paylaşıyoruz.

SAĞLIKTA ÇOK BÜYÜK BİR ALT YAPI YATIRIMI BAŞLATTIK

Sağlık son 14 yılda en büyük dönüşümün hayata geçtiği alanların başında geliyor. Eski Türkiye'de sağlık sektörü vatandaşın omzuna yeni sorunlar yüklüyordu. Rektörlerimize bir toplantıda söyledim: Devlet hastanelerinde doktorlarımız var. Ama bu doktorlarımızın kariyer yapma şansı yok. Ne için bunun önünü açmıyoruz dedim. YÖK başkanımız yanımızdaydı. Devlet hastanelerindeki doktorlarda doçent ve profesör olabilsin. Olur dediler. Hamdolsun bu süreç başlatıldı. Bunun yanında sağlıkta çok büyük bir alt yapı yatırımı başlattık. Şimdiye kadar 4 tane şehir hastanemizi hizmete açtık. Bu hastaneler ülkemizde sağlık sektörünün sembolü olacaktır. Bu hastaneler çevre ülkelere de hizmet verecektir. Bu bakımdan bugün mezun olan öğrencilerimizin hizmetlerine çok ihtiyacımız var.

SEÇİLME YAŞININ 18'E DÜŞÜRÜLMESİ

Ülkesinin istiklal ve istikbali için gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapacak gençlere ihtiyaç vardır. Gençlere her konuda güvenmemiz lazım. Bundan sonra seçme yaşında olan her genç aynı zamanda seçilebilecek. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlere güvenmek aynı zamanda onlara destek olmayı da gerektirir