Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, Türkiye, Avusturya'nın bütün önemli NATO işbirliği programlarından çıkartılmasını talep etti. Die Welt, bu davranışın Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin dondurulmasını talep eden Avusturya'ya yönelik bir hesaplaşma olduğunu yazdı.



ORTAK EĞİTİM PROGRAMLARI BLOKE EDİLMİŞTİ

Türkiye'nin Avusturya ile yaşadığı gerginlik sebebiyle bir süredir Avusturya'nın dahil olduğu ortak eğitim programlarını bloke ettiği iddiaları, yetkililer tarafından doğrulanmıştı.



AVUSTURYA NATO ÜYESİ DEĞİL



Alman basını ise Türkiye'nin Avusturya'yı önemli ortak eğitim programlarının hepsinden çıkarmak istediğini yazdı. Bu şekilde Avusturya'nın NATO üyesi ülkeleriyle ortak askeri eğitim yapmasının engellenmek istendiği belirtiliyor. Türkiye, NATO üyesi olmayan Avusturya'nın eğitim programına katılmasını bloke ediyordu.



NATO üyesi olmayan ancak üye ülkelerle partnerlik yapan Avusturya, önce Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istemiş, ardından iktidar üyelerinin ülkede referandum toplantıları düzenlemesine karşı çıkmıştı. İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Türkiye’nin NATO partneri Avusturya ile ortak çalışmayı durdurduğunu açıklamasıyla tırmanmıştı.