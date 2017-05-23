Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı Akif Emre (60), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Akif Emre'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı "Haberiyat.com" sitesi sahibi Yazı İşleri Müdürü Hamit Kardaş, Emre'nin Beşiktaş'taki ofisinde vefat ettiğini söyledi. Haber toplantısı için saat 10.30 Emre'nin odasına gittiği belirten Kardaş, "Odaya girdiğimde koltuğa yığılmıştı. Ambulansa haber verdik. 40 dakika boyunca müdahale etti. Ellerinden geleni yaptılar. Akif beyi kaybettik." dedi.



Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, köşe yazarı Akif Emre'nin ölüm haberini Twitter'dan şu ifadelerle duyurdu;



"Çok değerli yazarımız, sevdiğimiz abimiz Akif Emre, az önce kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin. Çok üzgünüz."

SON YAZISI BUGÜN YAYINLANMIŞTI

Akif Emre'nin son yazısı bugün Yeni Şafak'ta yer almıştı.

AKİF EMRE KİMDİR?

Yayıncılığa Akabe yayınlarının İstanbul temsilciliğinde başladı. Bir dönem İnsan Yayınları'nın yayın yönetmenliğini yaptı. Yeni Şafak gazetesinin kurucuları arasında yer aldı ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Ardından Küre ve Klasik Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yaptı. Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Akif Emre, çok dilde yayın yapan bir haber portali olan Dünya Bülteni'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Son dönemde yeni bir haber sitesinin hazırlığı içerisindeydi. Belgesel çalışmalarına yoğunlaşarak, Osmanlı şehirleri (Saraybosna, Mostar, Üsküp, Selanik 1,2, Kudüs1,2) ve Mimar Sinan (6 Bölüm) üzerine olanları başta olmak üzere birçok belgesel hazırladı. En son "Elvada Endülüs: Moriskolar" isimli beş bölümlük belgesel hazırladı.