Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında "mağdur-tanık" sıfatıyla yer alan, dönemin DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in 18 Temmuz'daki duruşmaya zorla getirilerek dinlenmesine karar verdi.
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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında "mağdur-tanık" sıfatıyla yer alan, dönemin DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in 18 Temmuz'daki duruşmaya zorla getirilerek dinlenmesine karar verdi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA
Etiketler : tansu çiller,