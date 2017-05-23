Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında "mağdur-tanık" sıfatıyla yer alan, dönemin DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in 18 Temmuz'daki duruşmaya zorla getirilerek dinlenmesine karar verdi.

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