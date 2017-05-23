Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus ajansı Sputnik'in ÖSO kaynaklarından ettiği bilgilere göre Türkiye, PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü ve kendisine tehdit olarak algıladığı terör örgütü YPG'ye karşı bir ÖSO ordusu kuruyor.

YENİ GÜVENLİ BÖLGEYİ ÖSO KORUYACAK

Türkiye'nin aynı zamanda Cerablus'tan İdlib'e kadar olan bölgede güvenli bölge kurmak istediği ve bu güvenli bölgede görev almaları için bu ÖSO ordusunu oluşturduğu belirtiliyor.

YPG'YE KARŞI KARA HAREKÂTI

Kısa süre içinde terör örgütü YPG'ye karşı kara ve hava harekâtı düzenleme planı yaptığı iddia edilen Türkiye, kara harekâtında ÖSO güçlerini aktif bir şekilde kullanmak istiyor.

Suriyelilerden oluşan ve tamam erkeklerden oluşan ÖSO ordusunun sayısının ise şimdilik 10 bin olacağı, gelecekte bu sayının artabileceği iddia edildi.

YPG’NİN UMUDU RUSYA

Sputnik'e konuşan terör örgütü YPG yöneticisi Rezan Hiddo ise Türkiye'nin YPG'ye karşı bir ÖSO ordusu kurmak için çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, şöyle devam etti: Bize gelen bilgilere göre Türkiye, Afrin'e kara harekâtı yapmak için ÖSO güçlerini eğitiyor. ABD'nin YPG'yi silahlandırma kararından sonra Türkiye harekete geçmek istiyor. Kobani ve Kamışlı'da ABD askerleri olduğundan Türkiye oraya kara harekâtı yapamıyor. Ama Afrin'de ABD askerleri olmadığı için, Türkiye buraya kara harekâtı yapmayı planlıyor. Ayrıca Türkiye Azez, Mare, Cerablus-Halep batısı ve İdlib'i tamamıyla kontrol etmek istiyor. Türkiye, Batı Halep ve İdlib bölgesini birleştirmek istiyor. Suriye hükümeti ve Rusya'nın bu plana nasıl bir tepki vereceğini merak ediyoruz. Biz, bir tepki bekliyoruz."

TÜRKİYE YENİ KALKAN KURUYOR

Sputnik'e konuşan Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) yöneticisi Müslim Mıhemed ise "Fırat Kalkanı oluştuğunda Fırat'ın batısında Azez, Cerablus ve El Bab bölgelerinde savaştı. Türkiye birçok kalkan kuruyor. Şimdide Cezire Kalkanı ve Dicle Kalkanı'nı kuruyor. Dicle Kalkanı'yla Silopi'den Şengal'a kadar olan bölgede bir harekâtı yapmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.