Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'yla yürütülen normalleşme görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Normalleşmenin büyük oranda sağlandığını ifade eden Yıldırım, domates konusunda mutabık kalınamadığını, Rusya'nın kendi domatesini yetiştirmeyi düşündüğünü söyledi.

Başbakan Yıldırım konuyla ilgili şöyle konuştu:

Rusya ile ilişkilerimizi dün yapılan anlaşmalarla birlikte büyük oranda normalleştirmiş durumdayız.

"RUSYA DOMATES ÜRETMEYİ KAFASINA KOYMUŞ, DENESİNLER BAKALIM"

Rusya'yla, domates ile ilgili kısıtlı bir imkan ortaya konuldu. Çünkü Rusya domates yetiştirmeyi kafasına koymuş. Bir denesinler bakalım. Yetiştirebilirlerse ne ala. Yetiştiremezlerse biz buradayız.