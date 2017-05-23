Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet güçleri, fikirtepe mahallesinde 'torbacı' olarak tabir edilen, uyuşturucu hap ve bonzai gibi maddeleri sattığı tespit edilen kişilere ve bu kişilerin mesken tuuttuğu noktalara 400 polisle yıldırım operasyonu düzenledi.





TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Kentsel dönüşüm kapsamında oldüğündan birçok binanın boşaltıldığı bölgede polis, 35 ayrı yerde kontrol noktası oluşturarak mahallenin tüm giriş-çıkışlarını kontrol altına aldı.





25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel eğitimli köpeklerin de yer aldığı operasyonda emniyet güçlerine helikopter desteği sağlandı. Operasyon sonucunda çeşitli suçlardan aranan 8 kişinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Polisin gözaltına aldığı şahıslardan 12'sinin yabancı uyruklu olduğu bildirildi.





METRUK BİNALAR DİDİK DİDİK ARANDI

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu kapsamında bölgede bulunan çok sayıdaki metruk binada arama yapıldı. Her taşın altına bakan emniyet güçleri operasyonu titizlikle yürüttü. Polis, operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.













