Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber Ana Haber Bülteni canlı yayınına bağlanan Cübbeli Ahmet Hoca, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kutlu Doğum'un sadece adını değiştirmesi ve tarihini sabit tutmasını eleştirdi. Konuşmasında FETÖ'nün "dinler arası diyalog" projesine de değinen Cübbeli Ahmet Hoca, bu projenin şirk olduğunu ve büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamasından satır başları şöyle;

"MEVLİD'İ KALDIRAMAYINCA GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİLER"

"Mevlid Kandili'ni kaldıramayınca gününü değiştirdiler. Madem Mevlid'i kaldıramıyoruz, o zaman günü değiştirelim, ağacı yerinden değiştirelim, bozalım dediler. Bunu tutturamazlarsa bakarsınız 'Mevlid'de yok' diyecekler, zaten görüşleri de odur bu konuda."

"15 TEMMUZ OLSAYDI DİN KALMAYACAKTI"

"Eğer 15 Temmuz olsaydı din kalmayacaktı, kilise, havra, cami iç içe olacaktı. Bunların diyalog projeleri bu, Hatay'da haham, müftü birlikte katıldılar törenlere. Bu adamlar bunları gözümüzün önünde yaptılar. İlahi dinler var, dinler diye bir şey yok, bu ler ekini dinin peşine koyamazsınız. Tek din Allah nezdinde İslam'dır. Allah ne emrettiyse, onu yapmaktır. Bunların İbrahimi dinler safsatası var, herkes bunu konuşmaya başlamıştı. Semavi dinler, dinler denildiği an bizim tüylerimiz diken diken oluyordu. Adamlar bunların kitaplarını hazırladılar, uydurma delillerle. Bu reddiyelerden sonra bunlar ne diyor ne demiyora başladık."

"BUNU SENİN DİNİNE YAHUDİ DE YAPMAZ HRİSTİYAN DA"

"FETÖ projeleri devam etseydi bunlar olacaktı, Diyanet'i de bunlara alet ettiler. Daha bundan sonra ne projeler olacaktı, FETÖ halife konumunda inebilseydi buraya Humeyni gibi, ondan sonra ne dinimiz ne ezanımız kalacaktı. Sultanahmet'in üzerinde hac silüeti 20 dakika durdu STV ekranlarında. Bütün bu diyaloglar yapıldı, o zaman sen git Ayasofya'da namaz kıl, o da gelsin Sultanahmet'te ayin yapsın. Mevzu bu, bu şirktir. Bunu senin dinine Yahudi de yapmaz, Hristiyan da yapmaz hiç kimse bu FETÖ'nün verdiği zararı vermezdi, vermedi de zaten."

"DİYANET OLARAK NEDEN AYAĞA KALKTIN?"

"Bu işin uzantılarının tek tek tespit edilip bulunması gerek, doktor basar ağrıyor mu der ağrımıyor der geçer. Biraz bu konuya basıldı, çok ağrı basıldı. Yok Nisan'da kalsın, yok şöyle böyle olsun deniliyor. Diyanet olarak neden ayağa kalktın? Kurban da o zaman kışa geliyor, hayvanlar üşüyor, yollarda telef oluyor onlara da bir şey bulalım o zaman. Bütün bunlar FETÖ'nün projelerinde vardı, burada şimdi bu ağrı sancı var, bunun için buranın üstüne gidilmesi lazım, hükümetimizin asla geri adım atmaması lazım. Bunlar burada bu direnci gösteriyorsa yarın bir gün bu dini değiştirmeye de kalkar. Allah için bu millet Tayyip Bey'e çok güveniyor. Her şey oluyorda, Mevlid 27 sene evvele dönemiyor. 27 sene nasıl bir kök salmış ki Nisan'da sabit kalacak deniliyor, buna bu hükümetin asla taviz vermemesi gerek.

"İMAM-RABBANİ'YE ÇATACAK KADAR SEVİYESİZ"

"Rahmetli İhsan efendimizin oğlu var müftü şimdi, böyle ileri geri işler yapar. İmam-ı Rabbani'ye çatacak kadar seviyesiz. Dinihaberler sitesi onun yönetimindeydi, bana da çatar. Masum Bayraktar'ın da dayısı olur o. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne çatan şeyler çıkınca ben şaşırdım. Birilerine sordurttum, bu da benden çıktı bu iş demiş. Emekli müftüler, emekli isimler yazar burada. Benden çıktı, birine devrettim demiş ama bunu Diyanet ile ilgisini tespit edemedim. Müftülerin yazmasından ciddiyet olduğunu anladım, bu haberleri ben yeni gördüm. Bu siteyi yönetenin bir imam olduğunu öğrendim, Diyanet yönetriyoruz demiyor ama halen resmi görevli bir imamın üzerine bu site. Bu konu İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne hakarettir. Biz İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin evladı olmaktan gurur duyarız keşke öyle olsa' dedi."