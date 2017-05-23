Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzoria, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, üç ülkenin savunma alanındaki iş birliğinin pozitif yönde geliştiğini ifade etti.

Üç ülkenin savunma bakanlarının bu yıl 5. kez üçlü zirvede bir araya gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren İzoria, son derece olumlu bir toplantı yaptıklarını vurguladı.

Bakan İzoria, "Gürcistan'ın ev sahipliğinde iki hafta sonra Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan özel kuvvetleri ortak tatbikat düzenleyecek. Aynı zamanda eylül ayında yine ortak bilgisayar eğitimi düzenlenecek. Gelecek dönemlerde bu tatbikatları daha da geliştirme ve genişletmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İzoria, ülkeler arası savunma iş birliğinin Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan halkının güvende yaşaması ve ülkelerin ekonomik kalkınması için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov, üçlü zirvenin ev sahipliği için Gürcistan tarafına teşekkürlerini ileterek, üç ülkenin savunma bakanları olarak güvenlik alanındaki önemli konuları ele aldıklarını aktardı.