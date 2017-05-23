Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 27'nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, HSYK üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı Danıştay üyeliğine yeniden seçti.