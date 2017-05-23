Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 27'nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, HSYK üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı Danıştay üyeliğine yeniden seçti.
Erdoğan'dan Danıştay üyeliğine atama
23.05.2017 - 23:53 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 23:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay üyeliğine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı yeniden seçti.
Etiketler : erdoğan,danıştay,atama,
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