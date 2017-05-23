Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın  155'inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 27'nci maddesinin  sekizinci fıkrası gereğince, HSYK üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı Danıştay  üyeliğine yeniden seçti.