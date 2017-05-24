Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde Genelkurmay çatı davasına ilişkin darbenin beyin takımı olan Yurtta Sulh Konseyi üyelerine ilişkin yargılamanın ikinci celsesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerini cuntacılara bildiren eski Başyaver Kurmay Albay Ali Yazıcı dünkü duruşmada ilk savunma yapan isim oldu. Yazıcı, savunmasında yine çelişkili ifadeler verdi. Bulgaristan Sofya’da ateşe olarak çalışırken 27 Temmuz 2015’de göreve atandığını söyleyen Yazıcı “Alay komutanlığı sıram gelmesine rağmen bu göreve atandım. Ben bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu göreve seçildim. 15 Temmuz gecesine kadar sadakatle bu görevi yaptığımı düşünüyorum. 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Cumhurbaşkanı’nın yanından hiç ayrılmadım” dedi.

BİR SONUCA VARAMAMIŞ

Mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Yazıcı’ya Cumhuriyet Savcısı Aytekin Cenikli “Kendinizi Atatürkçü bir subay olarak tanımlıyorsunuz. Peki sizce bu darbe girişimini kim yaptı. Bir bilginiz var mı?” diye sordu. Yazıcı bu soruyu, “10 aydır düşünüyorum bir sonuca varamadım” şeklinde cevapladı. Savcı Cenikli’nin ‘Fetullahçı bildiğiniz subaylar var mı?’ şeklindeki sorusuna ise Yazıcı, bilgisinin olmadığını kaydetti. Söz alan bazı sanık avukatlarının “Darbe sözü ile ilgili danışmanlar tarafından ne konuşuluyordu?” sorusuna “Bu soruya cevap vermek istemiyorum” cevabını veren Yazıcı “Bu görüşmelerin yapıldığı ilk tarih neydi?” sorusuna da, “Ben darbeyi televizyondan öğrendim ama bir- iki ay önceden dillendirenler vardı diyebilirim” karşılığını verdi. Yazıcı, “Cumhurbaşkanı danışmanlarından mı dillendirenler vardı?” sorusuna ise, “Ona cevap vermek istemiyorum” dedi.

“KENDİNİZİ İYİ GİZLEDİNİZ”

Cumhuriyet Savcısı Cenikli “Danışmanları yarı şaka yarı ciddi nasıl tehdit ettiğinin sorulmasını istiyorum” dedi. Bunun üzerine Yazıcı, “Ben darbeden bahsedersem Cumhurbaşkanı’nın haberi olur. Neden benimle ilgili işlem yapılmadı 15 Temmuz beklendi? İstihbarat bilmiyor muydu? Neden 15 Temmuz beklendi?” dedi. Avukat Hüseyin Aydın, “Atanacaktınız oradan, uzaklaştırılacaktınız onu biliyordunuz siz” dedi. Yazıcı, ‘Görev sürem tamamlanmıştı çünkü’ ifadelerine karşılık Aydın ise “Siz iyi eğitilmiş bir Fetullahçı gibi kendinizi iyi gizlediniz” sözleri üzerine salonda müştekiler alkışladı.

YALANLARI TUTMUYOR

Yazıcı, örgütün mahrem imamlarından ve patates hatları alan kişi olan şüpheli Ali Irmak’ı da tanımadığını söyledi. Aydın’ın HTS kayıtlarından 15 Temmuz günü 5 defa görüşmesi sorusuna, Yazıcı ise “Hayır o şekilde görüşmem olmadı” dedi. Diğer HTS’leri bulunan Yazıcı, cuntacılar Fırat Alakuş’la görüşmediğini, 18 telefon görüşmesi bulunan Levent Türkkan’ı ise 3 kere aradığını ancak görüşmediğini dile getirdi.

FETÖ’CÜLERİN NOTU DİKKAT ÇEKTİ: Suçlamaları reddedin

FETÖ soruşturması kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) örgütlenmesine yönelik soruşturma dün başladı. Haklarında dava açılan 26’sı tutuklu 35 sanığın yargılanması sırasında cezaevi yetkilileri tarafından ele geçirilen bir not dikkat çekti. Mahkeme Başkanı tarafından okunan notta, “Duruşumuz net. Suçlamaları kabul etmeyeceğiz. İmtihan sertleşiyor, gerekirse kalan ömrümüzü burada geçireceğiz. Sadakat testinden geçiyoruz” ifadeleri yer aldı. Sanıklardan Hüseyin Uğur Yazıcı ise notu kendisinin yazdığını itiraf etti. Mahkeme heyeti sanık Yazıcı’nın notunu kayda geçirerek, diğer sanıklardan savunma yapmalarını istedi.