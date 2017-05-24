Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN ANKARA

Kararlı mücadele sayesinde yok olma noktasına gelen terör örgütleri, kabuk değiştirmeye başladı. Rakka’da 21 bin DEAŞ’lı terörist bulunuyordu. Örgütün 15 Haziran sonrası başlatılması beklenen operasyon öncesinde bu militanlarının tıpkı El-Kaide örneğinde olduğu gibi farklı ülkelerde yer altına çekmeye hazırlandığı öğrenildi. Alınan karar üzerine bunların 14 bini ülkelerine gönderildi. DEAŞ’a son 12 ayda Batı’dan katılanlar da ülkelerine dönüp bekleyecek. Özellikle Arap kökenlilere “Halkın arasında karışın. Normal davranın” talimatı verildiği belirtilirken, örgütün en zorlandığı noktanın ise yabancı militanlar konusu olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre asıl sıkıntı şimdi başlıyor. Çünkü 140 ülkeden sosyal medya üzerinden örgütlenen militanlar, İngiltere’de olduğu eylem peşinde...

Dağda iki yılda on binin üzerinde militanını kaybeden PKK’nın da ASALA tipi eylemlere hazırlandığı öğrenildi. Türkiye sınırları içinde çok ciddi kan kaybına uğrayan örgütün İtalya’daki Türk kurum ve kuruluşlarına yönelik eylemler yapabileceği ihbarı yapıldı. İtalyan yetkililer örgütün hareketliliğini mercek altına aldı ve Türk resmî kurumları etrafındaki güvenlik tedbirlerini artırdı.

PKK-HAŞDİ ŞABİ İŞ BİRLİĞİ

Irak’ın Kuzey Batısında Suriye sınır hattını belirleyen Sincar şehir merkezinde ve kırsalında örgütlenen PKK’nın ardından şimdi de İran’ın Irak sahasındaki paramiliter güçlerinin Sincar şehir merkezine yakın bölgelerde hâkimiyet alanları kurmaya çalıştığı öğrenildi. Sahadaki siyasi gözlemciler, İran’ın bir yandan PKK eli ile bir yandan Haşdi Şabi eli ile Irak Suriye hattındaki lojistik hatları kontrol altında tutmaya çalıştığını belirtiyor.

Gazetemize açıklama yapan Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları lideri Hadi Amiri “Geçtiğimiz akşam Kayravan nahiyesinin kontrol altına alınması için saldırı başlattık. Ayrıca bu operasyona Irak’ın savaş uçakları da destek verdi” dedi.

Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeler sonrasında İran’ın PKK’nın kendisinden uzaklaşarak tamamen ABD ile hareket edebileceği düşüncesine kapıldığı, bu sebeple PKK’nın bulunduğu Sincar’a Haşdi Şabi gruplarını sevk ettiği kaydedildi.