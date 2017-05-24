Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il merkezindeki Çiçekli Bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Mayıs 2017 tarihinde sürdürülen operasyon kapsamında arama/ tarama faaliyeti yapılırken teröristler tarafından daha önceden döşenen patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Açıklamada şöyle devam edildi:

"Bölgede devam eden operasyonlar esnasında bir grup terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış kısa süreli çatışma yaşanmıştır. Yaşanan çatışma esnasında teröristlerin döşemiş olduğu (2) adet el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumları iyidir. Yaşanan çatışmaya müteakip teröristlerin tahmini kaçış güzergâhları bölgede konuşlu bulunan Obüs ile ateş altına alınmış olup, bölgede operasyonlara devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."