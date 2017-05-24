Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danıştay üyeliğine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı yeniden seçmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun geçici 27'nci maddesinin 8'inci fıkrası gereğince, HSYK üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı Danıştay üyeliğine yeniden seçti.