Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, 13 Mayıs 2017 tarihinden itibaren, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idaresinde Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilmekte olan 'Denizkurdu-2017' tatbikat faaliyetlerini yerinde denetlemek maksadıyla, dün akşam saatlerinde Ege Denizi'nde bulunan sancak gemisi 'TCG Kemalreis'e geldi.

Orgeneral Akar, tatbikat faaliyetleri kapsamında gece boyunca icra edilen harekata hazırlık eğitimlerini ve su üstü atışlarını izledi, ardından birlik ve komutanlarla eğitim faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.





Tatbikata bugün ise 19 ülkeden 21 yabancı askeri ataşenin de katılımlarıyla, 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri kapsamında muhtelif deniz eğitimleri ile güdümlü mermilerin de kullanılacağı fiili atış eğitimleri ile devam edildi.

Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıgil'in de izlediği tatbikatta saatler 08.45'i gösterdiğinde Sualtı Taarruz Timi (SAT) uçaktan Aksaz ile Yılancık Adası arasında denize indirildi.

Daha önceden su altına yerleştirilen mayınları temizlemelerinin ardından görevlerini tamamlayan SAT komandoları hücumbot tarafından denizden alındı.

Saat 09.30'da ise bu defa SAT komandoları hem su altı ve hem de su üstünden Yılancık Adası'na çıkarma yaparak askeri hedefleri etkisiz hale getirdi.

Havadan da 4 kişilik SAT timi paraşütle adaya inerek görevin tamamlanmasına destek verdi.

Adaya Türk bayrağı çekildi.





Sualtında tespit edilen mayınların imha edilmesiyle tamamlanan taarruzun ardından, havada helikopterden sarkıtılan merdivendeki, denizde ise hücumbottaki komandolar gözlemcileri selamladı.

ROKETSAN'IN MERMİSİ KULLANILDI

Yunanistan'ın gözlemci olarak katılmadığı tatbikatta, Sea Hawk helikopterinden atılan tamamı Türk yapımı olan ve Roketsan tarafından imal edildiği belirtilen Temrem (Ok ucu) isimli güdümlü mermi ile sabit bir hedefin yok edildiği bildirildi.





Yine aynı helikopterlerden hareketli hedefe Hellfire güdümlü mermi atışı yapıldığı da kaydedildi.





Bu arada tatbikat esnasında herhangi bir gemide meydana gelen aksaklık ve arızaların da anında, olay yerinde tamamı Türkiye'ye ait malzeme ve personelle giderildiği de açıklandı.

TATBİKATA KATILANLAR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tatbikata 14 firkateyn, 6 korvet, 17 hücumbot, 9 denizaltı, 6 mayın avlama gemisi, 13 lojistik destek gemisi, 4 karakol gemisi, 4 deniz karakol uçağı, 19 deniz helikopteri, 7 SAT görev timi, 2 SAS görev timi, Hava Kuvvetleri komutanlığı'ndan toplam 7 görev uçuşu hava gayreti, 2 sorti havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı ile 1 hedef çekme uçağı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 1 Aarama kurtarma gemisi, 1 helikopter ve 8 bot katıldı.











