İstanbul ve 6 ilde düzenlenen baskında 40'ı ceza infaz memuru 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Operasyonlarda şu ana kadar 45 şüpheli gözaltına alındı. milliyet
Son dakika: FETÖ'nün Silivri Cezaevi yapılanmasına operasyon
24.05.2017 - 12:01 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Organize Polisi FETÖ'nün Silivri Cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Etiketler : silivri,fetö,
476287 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476287.aspx
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