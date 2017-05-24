Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul ve 6 ilde düzenlenen baskında 40'ı ceza infaz memuru 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Operasyonlarda şu ana kadar 45 şüpheli gözaltına alındı. milliyet