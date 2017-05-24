Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları, 1 Temmuz’dan itibaren ekonomi sınıfında 23 kilogram bagaj limiti kuralı uygulayacağını açıklamıştı. Yeni bagaj kuralının duyurulması üzerine yoğun tepki alan Türk Hava Yolları’nın bu karardan vazgeçtiğini THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medyadan duyurdu.

Ekşi, “Daha önce 30 kg bagaj uygulaması yapılan ülkelerdeki 30 kg bagaj uygulamasının, yoğun talepler dikkate alınarak devamına karar verilmiştir” diye yazdı.

Ekonomi sınıfındaki yolcular için hayata geçirilmesi planlanan uygulamada, 23 kilogramdan fazla ağırlıklar ve her ek parça bagaj için 70 Dolardan başlayan ücret alınması öngörülüyordu.