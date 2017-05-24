Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, "Diyorum ki; gelin şu yüzde 100 yerli üretim olan otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım." dedi.

YERLİ OTOMOBİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Bir teklifim var, gelin yerli otomobilimizi TOBB camiasının içinden çıkaralım. Ben diyorum ki TOBB kendi çatısı altından yüzde 100 yerli otomobilini made in Turkey olarak çıkarsın. Biz her durumda bilesiniz ki yanınızdayız." dedi. Erdoğan'ın bu sözünün ardından, söz alarak konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kendilerinin bu yönde çalışma yapacaklarının sözünü verdi.