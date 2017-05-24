Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM otoyolunun Bolu kesimi İstanbul-Ankara istikametinin, köprü derz çalışması nedeniyle yarından itibaren 22 gün ulaşıma kapatılacağı bildirildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Anadolu Otoyolunun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arası köprü derz yenilemesi işinin gerçekleştirileceği belirtildi. İstanbul-Ankara istikametinin taşıt ulaşımına kapatılarak, trafik akışının Ankara-İstanbul istikametinde çift yönlü verileceği aktarılan açıklamada, çalışmaların 25 Mayıs-15 Haziran tarihlerinde yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, yolun ulaşıma kapatılacağı kesimlerde trafik akışının kontrollü sağlanacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.