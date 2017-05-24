TEM otoyolunun Bolu kesimi İstanbul-Ankara istikametinin, köprü derz çalışması nedeniyle yarından itibaren 22 gün ulaşıma kapatılacağı bildirildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Anadolu Otoyolunun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arası köprü derz yenilemesi işinin gerçekleştirileceği belirtildi. İstanbul-Ankara istikametinin taşıt ulaşımına kapatılarak, trafik akışının Ankara-İstanbul istikametinde çift yönlü verileceği aktarılan açıklamada, çalışmaların 25 Mayıs-15 Haziran tarihlerinde yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, yolun ulaşıma kapatılacağı kesimlerde trafik akışının kontrollü sağlanacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
TEM Otoyolu'nun İstanbul - Ankara istikameti 22 gün kapalı
24.05.2017 - 15:45 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’da TEM Otoyolu’nun Abant- Batı Kavşakları arasında Ankara yönü, köprü derz yenilemesi çalışması nedeniyle 25 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında ulaşıma kapatılacak. Ulaşım, İstanbul istikametinde çift yönlü verilecek.
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476338 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476338.aspx
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