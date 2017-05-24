Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yasası kapsamında gözaltına alınan 37 yaşındaki şüphelinin kimliği açıklanmazken, olayın Manchester Arena saldırısıyla bir ilgisinin olmadığı belirtildi. Scotland Yard tarafından yapılan yazılı açıklamada, şüphelinin Suriye’ye seyahatle ilgili kısıtlamalar kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi. Polisin, Londra’nın kuzeyinde yer alan, şüpheliyle bağlantılı iki adreste arama yaptığı bildirildi.