Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, sanayi sicil belgesinin artık elektronik ortamda düzenlenebileceği bildirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi" çalışmaları kapsamında Sanayi Sicil Bilgi Sisteminin güncellenmesi ile ıslak imzalı olarak düzenlenen sanayi sicil belgesinin artık elektronik ortamda hazırlanabileceği kaydedildi.

RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Bunun yanı sıra sanayi sicil belgesi vize işlemlerinin de elektronik ortamda yapılabileceğinin altı çizilerek, buna ilişkin tebliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Bundan böyle işletmeler sanayi siciline kayıt için elektronik ortamda tüm işlemlerini tamamlayıp, elektronik ortamda belgelerini alabilecekler" ifadelerine yer verildi.