Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, sanayi sicil  belgesinin artık elektronik ortamda düzenlenebileceği bildirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bürokrasinin Azaltılması ve  Mevzuatın Sadeleştirilmesi" çalışmaları kapsamında Sanayi Sicil Bilgi Sisteminin  güncellenmesi ile ıslak imzalı olarak düzenlenen sanayi sicil belgesinin artık  elektronik ortamda hazırlanabileceği kaydedildi.

RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Bunun yanı sıra sanayi sicil belgesi vize işlemlerinin de elektronik  ortamda yapılabileceğinin altı çizilerek, buna ilişkin tebliğin bugünkü Resmi  Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Bundan böyle işletmeler sanayi  siciline kayıt için elektronik ortamda tüm işlemlerini tamamlayıp, elektronik  ortamda belgelerini alabilecekler" ifadelerine yer verildi.

 