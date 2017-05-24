TBMM Genel Kurulunda CHP tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensorunun gündeme alınıp alınmaması görüşüldü. Oylamanın elektronik oylama yapılması kabul edildi. 373 milletvekili oy kullandı. 105 milletvekili kabul, 268 milletvekili ret oyu kullandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi.
Bakan Bozdağ hakkında gensoru önergesi kabul görmedi
24.05.2017 - 22:13 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 22:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınması TBMM Genel Kurulunda kabul görmedi.
Etiketler : Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,TBMM,
476439 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476439.aspx
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