Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde devam ediyor. 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, yargılamaları yakından takip ediyor. Duruşmayı izleyen 15 Temmuz gazisi Şinasi Kanat, sanıkların duruşma salonunda adeta "şov" yaptığını ve birbirlerine "komutanım" diye seslenerek mağdur yakınlarını rencide etmeye çalıştıklarını söyledi.

Sanıkların kullandıkları ifadelerin gazi ve şehit yakınlarını çok üzdüğünü ifade eden Kanat, şöyle konuştu:

"Bunlar komutan değil, hiçbirinin rütbesi yok, hain bunlar. Hainin biri 'Kara Kuvvetleri personeliyim, darbe gecesi Akıncı Üssü'ne gittim.' diyor. Akıncı Üssü'nde senin ne işin var? Ben 24 ay askerlik yaptım, bunlar tamamen yalan söylüyor. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını, gerekirse idamın getirilmesini, idamla yargılanmalarını istiyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin hesabı acilen sorulmalı. Devlet bu konuda elinden geleni yapmalı."

"En ağır şekilde yargılanmalarını bekliyoruz"

15 Temmuz gazisi Kazım Yılmaz da darbe teşebbüsünün yaşandığı gece Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralandığını belirterek, gaziler olarak yargı sürecini başından beri takip etmeye çalıştıklarını söyledi.

Avrupa Birliği üyelik sürecinden dolayı idam cezası getirmenin zor olacağını bildiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Olağanüstü hal varken bunu bir şekilde çıkartabilirler. Avrupa Birliği'ne bağlı değilsek, idam getirilebilir. Yapsınlar referandum, gidelim orada da oyumuzu kullanalım. Yoksa bu hainliklerin sonu gelmez. Bunları başkası dinlese devleti suçlar. Bunlarla mücadele için tüm STK'ları, teşkilatları buraya bekliyoruz. İdamı istiyoruz ama olmazsa da en ağır şekilde yargılanmalarını bekliyoruz."

"Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

15 Temmuz gazisi Mehmet Koca ise sanıkların kendilerini aklamak için akıl almaz yalanlar söylediklerini ifade ederek, "Ssanıklardan biri, darbenin sivil bir darbe olduğundan bahsetti. Bombalanan yerlerin boş olduğundan bahsetti. Bunları asla kabul etmiyoruz. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız." dedi.