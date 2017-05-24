Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"NorthJersey.com"da yer alan habere göre, Linden İmar Planlama Kurulu, FETÖ'nün açmak istediği "Union Arts and Science Charter School"un işletilmesi için gerekli onayın verilmesini reddetti.

İşletme onayı alamayan "Union Arts and Science Charter School" Yönetim Kurulu ise geçen yıl onaylanan başvurusunu geri çekmek zorunda kaldı.

FETÖ'nün sahte belgelerle yaptığı başvurunun New Jersey Eyaleti Charter Okulları Direktörü Harold Lee tarafından onaylandığı ve Lee'nin geçen temmuz ayında görevinden ayrıldığı, şimdi ise FETÖ'nün okul zinciri iLearn'de strateji şefi olarak çalıştığı belirtilmişti.

New Jersey eyaletinin Linden kentinde charter okulu açmak isteyen FETÖ'nün evrakta sahtecilik yaptığı ortaya çıkmıştı.

FETÖ'nün eyaletin eğitim dairesine sunduğu dilekçelerde kent sınırları içinde bulunmayan sokak adreslerinin yer aldığını belirten yetkililer, dilekçelerden birinde bahsi geçen adresin boş bir arazi olduğunu, başka bir belgede ise söz konusu dilekçeyi daha önce hiç görmediğini söyleyen bir kadının adı ve imzasının yer aldığını ifade etmişti.

"Union Arts and Science Charter School"un açılmasını destekleyen çok sayıda dilekçedeki imzaların da sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

Linden polis teşkilatında otuz yıl görev yapmış bölge yetkilisi John Horre, dilekçelerde yer alan adreslerde yaşayan kent sakinlerin kapılarını çalıp, dilekçeleri imzalayan kişilerin söz konusu adreslerde yaşayıp yaşamadığını sorduklarında, "Bu benim adresim, yıllardır burada yaşıyorum ve o isimde kimse burada yaşamıyor" cevabını aldıklarını söylemişti.

Horre, ilk olarak ziyaret ettikleri 24 adresin 19'unda dilekçelerde adı geçen kişilerin yaşamadığını gördüklerini anlatmıştı. FETÖ'nün okul açmak için 2015 yılının ekim ayında yaptığı başvuru dilekçesinde 2007 yılında ölmüş bir kadının imzasının olduğu da belirtilmişti.

Linden okulları müfettişi Danny Robertozzi ise bunun açıkça dolandırıcılık olduğunu, sahte belgelerle yapılan bir başvurunun iptal edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Linden kentindeki eğitim yetkilileri, bunun üzerine New Jersey Eğitim Dairesine gönderdiği dilekçede, bu okulun açılması için yapılan başvuruda "sahte imzalar ve evraklar" kullanıldığını bildirmiş, bu nedenle söz konusu okula verilen onayın hükümsüz sayılmasını, açılışının durdurulmasını ve savunma alınmasını talep etmişti.

Yetkililer, 65 sayfalık dilekçede, vergi mükelleflerin ödediği paralarla finanse edilecek "Union Arts and Science Charter School"un onayının dolandırıcılıkla alındığını ve sahte belgeler sunulmasına göz yumulmaması gerektiğini vurgulamıştı.

FETÖ'nün New Jersey'de yönettiği 7 okulun geçen yıl 60 milyon dolardan fazla finansal destek aldığı, bu eğitim kurumlarından bazılarının kurucularının ise yüz binlerce dolar siyasi bağışta bulunduğu da kaydedilmişti.