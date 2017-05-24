Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı. Operasyonda Salıpazarı ilçemiz Fındıklı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet-Hatun oğlu Özel Harekat Polis Memuru Mehmet Yılmaz şehit oldu” denildi.
Şehit ateşi Samsun'u yaktı
24.05.2017 - 22:48 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 22:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kato Dağı'nda PKK'ya yapılan operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisinin Samsunlu olduğu bildirildi.
Etiketler : Kato Dağı,PKK,terör,şehit,
476450 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476450.aspx
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