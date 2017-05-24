Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı. Operasyonda Salıpazarı ilçemiz Fındıklı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet-Hatun oğlu Özel Harekat Polis Memuru Mehmet Yılmaz şehit oldu” denildi.