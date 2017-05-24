Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saray Caddesi’ndeki Künefeciler Meydanı’nda toplanan bir grup, görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutuklanması bahane ederek gösteri yapmak istedi. Grup daha sonra Hatay Eğitim Sen binası önüne gelerek burada slogan atmaya başladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda polis, göstericilerin dağılması yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan ve slogan atmayı sürdüren gruba polis müdahale etti. 18 kişi gözaltına alınırken, diğer göstericiler ara sokaklara kaçarak dağıldı.