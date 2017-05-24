Saray Caddesi’ndeki Künefeciler Meydanı’nda toplanan bir grup, görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutuklanması bahane ederek gösteri yapmak istedi. Grup daha sonra Hatay Eğitim Sen binası önüne gelerek burada slogan atmaya başladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda polis, göstericilerin dağılması yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan ve slogan atmayı sürdüren gruba polis müdahale etti. 18 kişi gözaltına alınırken, diğer göstericiler ara sokaklara kaçarak dağıldı.
Hatay'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 18 gözaltı
24.05.2017 - 23:22 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 23:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Antakya ilçesinde izinsiz gösteri yapmaya çalışan gruba polis müdahale ederken, 18 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : hatay,izinsiz gösteri,
476451 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476451.aspx
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