Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiası ile açılan davada yargılanan 13 kişiden 11’i hakkında karar duruşması yapıldı. Örgütü üyesi olduğu isnat edilen sanıklardan Ali Y., Basri M., Muhittin Ö. 5 yıl 10 ay, Ahmet Ç., Mustafa K., Süleyman U., Süleyman Ü. 4 yıl 8 ay, Yusuf E., Yusuf Ahmet Ç. 4 yıl 4 ay ve Ömer U. 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada en yüksek cezayı ise 7 yıl, 6 ay hapis cezası ile Zeynep G. aldı. Sanıklar etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cezaları kesinleşinceye kadar tahliye edildi ve ceza indiriminden de yararlandılar. Dava sanıklarından sadece Zeynep G.u tahliye edilmedi.Öte yandan, davanın tutuksuz sanıklarından Ahmet Ç. ve Ömer U. da hapis cezasına çarptırıldı.Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir başka davada ise Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde önceden cerrah olarak görev yapan ve tutuklu olan Abdullah A. ile tutuksuz yargılanan eşi Nesibe A.’nın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.