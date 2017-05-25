Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 Şubat 2009'da Ankara dikmen'de ölü bulunan Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, FETÖ ile mücadele eden bir simaydı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Oktay dosyası yeniden açıldı. FETÖ/PDY çatı davasında gizli tanık olarak dinlenen Bulut, Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ölümü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oktay'ın FETÖ tarafından infaz edilmiş olabileceğini söyleyen Bulut, şu açıklamaları yaptı: Behçet Oktay milli duruşu olan Vatan sevdalısı bir adamdı. Bu yüzden örgütün hedefindeydi. FETÖ ile bağlarımı kopardıktan sonra kendisiyle iki kez görüşmem oldu. Örgüt doğuda bir kalkışma, halkı tahrik edip hükümeti zaafa uğratma planı yapıyordu. Bunun için Özel Harekat polislerini halka karşı kullanmayı planlıyordu. Oktay'ın da buna boyun eğmeyeceği biliniyordu. Bunun için infaz edildiği kanaatindeydim.

Behçet Oktay, 2009 yılında Ankara'da aracında başından vurulmuş bir halde bulunmuştu. "İntihar" denilerek olayın üstü kapatılmıştı.