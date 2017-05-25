Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'ye bu yıl 2 bin 500 kişiyi işe alacaklarını daha önce açıkladıklarını belirterek, "Ama ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda bu senenin ikinci yarısında 2 bin 500 kişiyi daha aileye katacağız. Böylece büyüyen gelişen PTT'nin daha fazla hizmet vermesi adına bu sene 5 bin kişiyi aileye katmış olacağız." dedi.Arslan, PTT ile Türk Telekom arasında mobil iletişim alanındaki 2013'te başlayan Pttcell iş birliğinin 5 yıl süreyle uzatıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, iş birliği ile güzide iki kuruluşun güçlerinin birleştiğini söyledi.Posta ve telekomünikasyon hizmetlerinin 1995 yılında birbirinden ayrılması ile Türk Telekom ve PTT gibi iki dev şirketin yeniden doğduğunu dile getiren Arslan, bu sayede vatandaşa ilgili konularda daha kaliteli hizmet verildiğini aktardı.

Arslan, PTT'nin de Türk Telekom'un da 176 yıldır ülkeye hizmet verdiğini kaydederek, "Türk Telekom da 176 yıllık bir şirket olarak bu ülkenin, coğrafyanın geleceğine yön veriyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde adımlar atıyor." diye konuştu.Türk Telekom'un çalışmalarından bahseden ve bu çalışmaları öven Arslan, şirket yöneticilerine teşekkür etti.Arslan, PTT'nin de 176 yıllık tecrübesi ile çok önemli çalışmalar yaptığını belirterek, geçmişten aldığı ilham ve tecrübe ile ülkenin en ücra köşesine bile hizmet götürdüğünü anlattı.PTT'nin sadece Türkiye markası olmakla kalmadığını, dünya markası haline geldiğini vurgulayan Arslan, PTT'nin hizmetlerinden bahsetti.

Pttcell'de 2017 hedefi 1 milyon abone

Arslan, PTT ile Türk Telekom arasında çok sayıda iş birliği fırsatı oluşturulduğunu ve bunlardan ilkinin 2013 yılında tanıtımı yapılan Pttcell markası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Pttcell'in çok daha dinamik çok daha kaliteli hizmet vermesi adına 5 yıllık yeni bir süreçle taçlandırılması konusunda bugün lansmanı yapıyoruz. bugüne kadar 500 bin kişiye hizmet veren Pttcell için hedef bu sene bunu en az ikiye katlamak. Bu sene sonu itibarıyla 1 milyona çıkmayı hedeflliyoruz. Gerek Türk Telekom'un güçlü altyapı ağı, gerek PTT'nin 2 bin noktada bulunan yaygın ofisleriyle bu sonucu doğrucağı konusunda hiç şüphem yok. Kaliteli ve uygun fiyata mobil iletişim hizmetini vatandaşımız almış olacak."

"Mobil cihaz sayısı 75 kat artacak"

Arslan, her geçen gün veri trafiğinin katlanarak arttığı bir dönemde olduklarını belirterek, sosyal ağlar ve sosyal medyanın milyarları bulan kullanıcı sayısına ulaşmasının, uluslararası ilişkiler ve ticaretin yoğun olarak internet üzerinden yürütülmesinin bunun en önemli etkenleri arasında olduğunu aktardı.

Gelecek yıllarda mobil cihazlarının sayısının şu anda kullanılandan 75 kat daha fazla olacağının öngörüldüğünü dile getiren arslan, veri kullanımının da bin kat artacağını bildirdi.

Arslan, böyle önemli bir alanda Türkiye'nin son 15 yılda ciddi atılımlar yaptığını ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer bulduğunu vurguladı

Türkiye'nin fiber uzunlu ve mobil şebeke ağındaki gelişmesinden bahseden Arslan, 4.5G hizmetlerinden yararlanan abone sayısının 1 yılda 52 milyona yaklaştığının altını çizdi.

"E-ticareti artıracağız"

Arslan, mobil abone sayısının toplamında 75 milyonun üzerine çıktığını belirterek, mobil abone yoğunluğunun da yüzde 94'ü aştığını anlattı.Dünyada 2,5 trilyon dolarlık e-ticaret pazarı bulunduğunu dile getiren Arslan, "Biz 2016 yılında 10 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdik. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi her geçen gün daha çok artan bir e-ticaret hacmi var. Bu sene hedefimiz 15 milyar dolara çıkması." ifadelerini kullandı.

Arslan, e-ticaret konusunda Türk Telekom ile PTT arasında kurulabilecek iş birliğini fırsat olarak gördüklerini kaydederek, lojistik hizmetlerinde yapılacak iş birliği fırsatlarından bahsetti.

"2023'te PTT çalışan sayımızı 100 bine çıkaracağız"

Arslan, PTT'nin hizmet ağını ve yelpazesini bugüne kadar alışılagelmiş klasik hizmetlerle sınırlı tutmadığını belirterek, vatandaşa 250 ayrı kalemde hizmet verdiklerini söyledi.

PTT'nin elindeki imkanları kullanarak bu hizmet sayısını artıracaklarını dile getiren Arslan, bunun için PTT'nin yeterli altyapıya, hizmet ağına ve diğer kriterlere sahip olduğunu anlattı.

Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"PTT'de hizmet yelpazesini çok daha genişletip büyüteceğiz. Bunun için de 2 bin 500 çalışma arkadaşımızı aileye katacağımızı ifade etmiştik. Bunlarla ilgili süreçler devam ediyor. Yakında bunları aileye katmış oalcağız ama ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda bu senenin ikinci yarısında 2 bin 500 kişiyi daha aileye katacağız. böylece de büyüyen gelişen PTT'nin daha fazla hizmet vermesi adına bu sene 5 bin kişiyi aileye katmış olacağız. 2023 hedeflerine büyürken PTT iş yeri sayısını 15 bine çıkartacağımızı, buralarda daha sağlıklı, kaliteli hizmet verebilmek adına teknolojinin bütün imkanlarından faydalanacağız.

Ama biliyoruz ki ne kadar teknolojiyle çalışırsanız çalışın, teknolojik imkanlarla iş yerinizi donatırsanız donatın muhatap kesime, müşteriye, vatandaşa güleryüzünüzle, çalışanlarınızla dokunmanız lazım. İşte 2023'te bu 15 bin iş yerinde çalışma arkadaşlarımızın sayısını 100 bine çıkaracağız."