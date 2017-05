Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre Soma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 14 öğretmen gözaltına alındı. Şüpheliler H.A.K., E.D., Ü.Ç., F.Ç., M.Y., H.Ü., İ.E.K., Z.P., T.Ç., N.D., B.K., M.Y., G.A. ile C.S. sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.