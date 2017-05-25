Edinilen bilgilere göre Soma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 14 öğretmen gözaltına alındı. Şüpheliler H.A.K., E.D., Ü.Ç., F.Ç., M.Y., H.Ü., İ.E.K., Z.P., T.Ç., N.D., B.K., M.Y., G.A. ile C.S. sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Soma'da 14 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
25.05.2017 - 14:19 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 14:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,öğretmen,haberler,
476601 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476601.aspx
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