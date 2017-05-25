Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Zirve Yayınevi cinayeti'' davası ile Ergenekon davasını birleştirmek amacıyla açılan soruşturma ile helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve yanındakilerin ölümüne ilişkin soruşturmaya bakan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen savcı Şeref Gürkan hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' gibi suçlardan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu iddiasıyla hakim-savcılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan savcı Şeref Gürkan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu savcı Mahmut Savaşçı tarafından hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 110 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün yapılanması ve eylemleri ile yargı yapılanmasına yer verildi.

İddianamede, son görevi Küçükçekmece Cumhuriyet savcısı olan şüpheli Şeref Gürkan'ın, Malatya'da görev yaptığı dönemde, 18 Temmuz 2007 tarihinde meydana gelen Zirve Yayınevi cinayeti davasını Ergenekon davası ile ilişkilendirmek amacıyla soruşturma açtığı, açık ve gizli tanıklar üreterek yasa dışı vaatlerle temin ettiği tanıklardan aldığı ifadeleri ve soruşturma evraklarını, Zirve Yayınevi cinayeti dosyasına gönderdiği ve yargılamayı etkilemeye çalıştığı belirtildi. Başsavcılıkça onaylanarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, kabul edildi. Şüpheli, gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.