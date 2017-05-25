Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanlığında askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasına ilişkin, olaydan 828 askerin etkilendiğini, 59 askerin yatarak tedavi gördüğünü, bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1.Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanlığı'ndaki askerlerin 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle acil servislere başvurduğu belirtildi.

20 KİŞİLİK UZMAN EKİP GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'ndan biri profesör 10 kişilik uzman heyetin özel uçakla Manisa'ya gittiği aktarılan açıklamada, Manisa kamu hastanelerinden görevlendirilen 5 hekim ve 5 hemşirenin de katılımıyla oluşan 20 kişilik uzman ekibin çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından olayın nedenine ilişkin bilgi verileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

828 ASKER ETKİLENDİ

"Bugün itibarıyla olaydan toplam 828 asker etkilenmiştir. 59 askerimiz yatarak tedavi görmektedir. Bir askerimiz yoğun bakımda ancak hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bir askerimiz bugün Merkez Efendi Devlet Hastanesinde vefat etmiştir. Vefat eden askerimize İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılacak ve kesin ölüm nedeni tespit edilecektir. Olay yerinde halen iki acil yardım ambulansı hazır bekletilmektedir. Şikayeti olan askerler oluşturulan 150 kişilik revirde sağlık ekiplerimizce değerlendirilerek müşahedeye alınmakta, gerekli görülenler hastaneye sevk edilmektedir."