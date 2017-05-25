Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Financial Times gazetesinin Alman istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İngiltere'nin Manchester şehrinde Arianna Grande konserinin ardından intihar saldırısında bulunup 22 kişinin ölümüne sebep olan Salman Abedi, İstanbul üzerinden Almanya'nın Düsseldorf kentine, oradan da İngiltere'ye uçtu.



TÜRK YETKİLİLER: AVRUPALI MAKAMLAR BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNMADI

Gazete, Türk hükümetinin, çarşamba sabahı, Abedi ile ilgili bir dosyayı İngiliz yetkililere sunduğunu yazdı. Bu bilgi, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırıldı. Türk yetkililer, "Avrupalı makamların herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadıklarını ve bu sebeple Abedi'nin Avrupa'ya gitmesine engel olunamadığını" aktardı.



İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Abedi'nin saldırıdan kısa bir süre önce Libya'daki ailesinin yanında olduğunu ve oradan Manchester'a döndüğünü açıklamıştı.