Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti esnasında, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde yaşanan olaylara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi'nin tasarısını reddediyoruz. Olaylar, ABD gerekli önlemleri almadığı için yaşandı. Farklı zemine çekme gayesi çözüm yardımcı olmaz" ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki
25.05.2017 - 23:29 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 23:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki olaylarla ilgili ABD Temsilciler Meclisi'ne tepki gösterdi.
Etiketler : türkiye,abd,
476712 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476712.aspx
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