Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti esnasında, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde yaşanan olaylara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi'nin tasarısını reddediyoruz. Olaylar, ABD gerekli önlemleri almadığı için yaşandı. Farklı zemine çekme gayesi çözüm yardımcı olmaz" ifadeleri kullanıldı.